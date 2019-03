AT noraidījusi sūdzību lietā par personas atbrīvošanu no Zemessardzes saistībā ar dzēstu sodāmību

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments ir noraidījis kasācijas sūdzību lietā par Aizsardzības ministrijas (AM) lēmumu, ar kuru pieteicējs tika izslēgts no Zemessardzes saistībā ar iepriekš izdarītu kriminālnoziegumu, par kuru sodāmība ir dzēsta, pavēstīja AT pārstāve Baiba Kataja.