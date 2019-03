Piektkārt, tā tik un tā vēlas aizsargāt un palīdzēt krievvalodīgajiem ārvalstīs. It īpaši tāpēc, ka savu tautiešu aizsardzības politika ir viena no Maskavas ārpolitikas prioritātēm.

Tomēr iespējas šādu klātesamību iegūt esot samērā ierobežotas. Viens no Krievijas ietekmes instrumentiem esot krievvalodīgie iedzīvotāji, tomēr tos ne vienmēr varētu uzskatīt par piekto kolonnu. Pētnieki atzīst, ka daži krievvalodīgie domā līdzīgi kā Kremlis, taču ir maz gadījumu, kad patiesi ir novērojama Krievijas ietekme pār to lēmumiem. Turklāt lielākā daļa krievvalodīgo esot veiksmīgi integrējušies savās sabiedrībā. Pētījumā tiek īpaši izcelts Latvijas piemērs, jo šajā valstī aptuveni 1/3 no laulībām esot ar atšķirīgu etnisko piederību un aptuveni 15% no armijā kalpojošajiem esot krievvalodīgie.