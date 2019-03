Tramps pārmet Mejai nemākulīgu "Brexit" sarunu vešanu

"Esmu pārsteigts par to, cik slikti viss noticis no sarunu viedokļa," sacīja Tramps.

Tramps, kurš sevi dēvē par meistaru darījumu slēgšanā, sacīja, ka viņš bija pateicis Mejai savas idejas par to, kā viņa varētu sarunās panākt veiksmīgu vienošanos par Lielbritānijas izstāšanos no ES.

"Viņa neklausījās, un tas nekas. Es ar to gribu teikt, ka viņai ir jādara tas, kas viņai jādara," Tramps sacīja Baltajā namā, uzņemot Īrijas premjerministru Leo Varadkaru uz Svētā Patrika dienas svinībām.

"Vaļsirdīgi sakot, es domāju, ka to varēja pārrunāt citādā veidā. Man nepatīk redzēt, ka tieši tagad viss tiek saārdīts," teica Tramps.

Tramps pēc tam prognozēja, ka situācija atrisināsies pati no sevis, un sacīja, ka viņš un Varadkars apsprieduši šo jautājumu, tiekoties Ovālajā kabinetā. Varadkars ir pret Lielbritānijas aiziešanu no ES un pauda bažas par to, kā šis solis ietekmēs Ziemeļīriju.