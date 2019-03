Samanta Tīna aicina nepieķerties ne lietām, ne cilvēkiem

“Es vienmēr esmu bijusi par to, ka gavēni var interpretēt. Uzskatu, ka atturēties var no jebkā. Es šobrīd atbrīvojos no vecajām lietām skapī, ko mēģinu darīt visai skarbu aci, un tas arī ir sava veida gavēnis. Mēs pārāk daudz pieķeramies lietām un drēbēm, ko nedrīkst darīt. Tāpat arī lieta, kas ir aktuāla kādu laiku tev, bet pēc tam stāv aizmirsta un pamesta, varbūt citam izrādīsies daudz noderīgāka un radīs vairāk prieka. Nedrīkst pieķerties arī cilvēkiem. Cilvēki mūsu dzīvē ienāk, lai kaut ko iemācītu. Ir cilvēki, kuriem vienkārši ir jāļauj iet, jo ar varu nevienu nevar turēt,” izdevumam atklāja Tīna.