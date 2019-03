"U.D.O." iesildīs “Kiss of the Dolls” un “Red Partizan”

“Kiss of the Dolls”

Latvijas glemroka grupa “Kiss of the Dolls” (KotD) izveidota 2009. gadā un kopumā izdevusi trīs albumus - “Metal Kiss”, “I Wanna Be” un “Kiss Of The Dolls & Friends“ (ierakstīja, miksēja un māsterēja leģendāro “Children Of Bodom” producents Ansi Kippo), kā arī īpašu balāžu albumu “Mans draugs”. Patlaban noritot darbs pie ceturtā albuma.