Mārtiņš Ķibilds atklāj, kādas šausmas rudenī pieredzējis pašmāju slimnīcā

Neticami – tā ir viena un tā pati telpa! Un nevis pirms un pēc, bet vienā laikā. Sākums un turpinājums. Tunelis, kas savieno Stradiņa slimnīcas padomju laiku korpusus ar jauno, nupat tapušo. Tie ir vien daži simti metru, bet sajūta – kā teleportācijas trubā vairāku desmitgažu garumā. Un trakākais – tu nesaproti, vai priecāties par jauno tagadni vai sašust par veco, kas joprojām ir tagadne. Jaunajās Adresēs – par neticamām pārmaiņām Stradiņos un Galerijā Centrs. Kā var salīdzināt slimnīcu ar veikalu? Adresēs var. Šovakar 21.15 LTV1. #adreses @latvijastelevizija ar @vfs_films un @mara_sleja

