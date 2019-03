Mana pieredze viesos pie Lietuvas makaronu karaļiem: gatavojoties ienākšanai Latvijas restorānu tirgū

Pirms sākam runāt par ēdienkarti un maniem kulinārajiem iespaidiem, vēlos arī pastāstīt par to, cik svarīga ir autentisku sastāvdaļu izvēle, lai restorānā baudītā maltīte garšotu tā, it kā to būtu gatavojusi itāļu vecmāmiņa. Pirmais nosacījums - cieto kviešu milti no Itālijas. Tomāti - tikai un vienīgi San Marzano D.O.P., brīvos apstākļos dzīvojošu vistu olas, ‘Parmigiano-Reggiano’ cietais siers, svaigi spiesta kaņepju eļļa, kvalitatīva olīveļļa. Visas mērces, majonēzes un zupas ir pašu gatavotas.