Satiksmes drošību ilgtermiņā varētu uzlabot sarkanās gaismas kontroles kameras

Tomēr ilgtermiņā šādas kameras un auto vadītāju kontrole varētu glābt cilvēku dzīvības, arī par to ir pārliecināti CSDD darbinieki. Ideja par sarkanās gaismas ievērošanas kontroles kamerām pašlaik ir konceptuāli atbalstīta Ceļu satiksmes drošības padomē. Vispirms šādas kameras varētu izvietot Rīgā un autovadītāji no tām saņemtu ziņojumus pēc tāda paša principa kā pašlaik no fotoradariem.