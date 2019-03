F-1 sezona sākas ar Botasa pārliecinošu uzvaru Austrālijā

Botass sacensības sāka no otrās starta vietas, bet jau pašā sākumā apsteidza savu komandas biedru un pašreizējo pasaules čempionu Lūisu Hamiltonu no Lielbritānijas. Savukārt cīņā par trešo vietu "Ferrari" Monako pilots Šarls Leklērs teju sadūrās ar savu komandas biedru Sebastjanu Fetelu no Vācijas.

Tālāk bija vācietis Niko Hilkenbergs no "Renault", astoto vietu ieņēma soms Kimi Raikonens no "Alfa Romeo", devītais bija kanādietis Lenss Strols no "Racing Point", bet pirmo desmitnieku noslēdza krievs Daniils Kvjats no "Toro Rosso".