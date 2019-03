Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts pēc "Latvijas finiera" pasūtījuma veiks pētījumus par augstas tīrības betulīna ražošanu

Iepirkumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā teikts, ka investīciju mērķis ir realizēt rūpniecisko pētījumu par betulīna iznākumu un tīrību, kā arī piemaisījumu saturu un organoleptiskajām īpašībām atkarībā no izejmateriālu sagatavošanas, izejmateriāla ekstrakcijas un starpprodukta attīrīšanas metodikas. Tāpat starp mērķiem ir iegūt betulīna ražošanas izejmateriālu - kvalitatīvu bērza tāsi no finiera ražošanas blakusprodukta - bērza mizas, izmantojot rūpnieciskajiem apstākļiem tuvinātas malšanas, frakcionēšanas un žāvēšanas metodikas, noteikt iegūtās izejvielas kvalitāti sadegšanas siltuma analīzē, izpētīt rūpnieciskiem apstākļiem tuvinātas bērza tās ekstrakcijas, iegūtā ekstrakta iztvaicēšanas apstākļus. Starpproduktu plānots attīrīt no piemaisījumiem, kā arī ar dažādām metodēm noteikt betulīna tīrību un piemaisījumu kvantitatīvo un kvalitatīvo saturu starpproduktos un gala produktā.