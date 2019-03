Terra Mariana: Grāmata-mākslas darbs par Latvijas vēsturi

Ik dienu pasaulē iznāk jaunas grāmatas, un katrai no tām ir sava vērtība un lasītāju loks. Dažkārt šo grāmatu vidū ir arī tādas, kuru saturs ir nozīmīgs veselai sabiedrībai, kultūrai vai tautai. Latvijā viena no tādām ir grāmata-albums “Terra Mariana. 1186–1888”, kas atspoguļo kristīgās ticības vēsturi Latvijā un Igaunijā – kādreizējā Livonijā. Kā tapa šī grāmata un kāpēc tās izdošana Latvijā bija ievērības cienīgs notikums, lasīšanas veicināšanas projektam “Bibliotēka” intervijās atklāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks un Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Vairāk par to šajā rakstā no projekta “Bibliotēka” nepublicētajiem fragmentiem.