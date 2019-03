Mākslinieks Osvalds Zvejsalnieks skatās “Gadiem pāri”

Svinot gleznotāja - profesora Osvalda Zvejsalnieka 75. dzimšanas dienu, muzeja apmeklētājiem ir iespēja aplūkot mākslinieka jaunāko veikumu, kas radīts, esot plenēros tepat Latgalē un strādājot darbnīcā pie molberta. Iespaidu bagātība, ko deva pagājušā gada krāšņā vasara un garais rudens, ir iegūlusi audeklos krāsu slāņu un emociju piesātinājumā, realizējusies jubilejas izstādes versijā, lai aizvien no jauna izpaustu mākslas cienītājiem savu mīlestību uz glezniecību.

“Savā mākslā vienmēr esmu vēlējies parādīt Latgali,” atzīst gleznotājs Osvalds Zvejsalnieks, bet viņa sens draugs un līdzgaitnieks Jānis Streičs atceras: “Jau no pašas pirmās iepazīšanās es Osvaldā ieraudzīju dedzīgu Latgales patriotu un tikai tad atklāju unikālu gleznotāju. Un tagad tas ir kopā: gan viņa mūžs Latgalei, gan izcilais gleznotāja talants, kas Latgali godā ceļ”. Tieši ar šo vēlēšanos dot dzimtajai pusei no sevis, atdot tai godu darbā Osvalds Zvejsanieks nevis norobežojas vai “veido rāmjus”, bet, gluži otrādi, atver durvis uz tautas dvēseli, tās saknēm un vērtībām.

Dzejniece Anna Rancāne pārdomās par to, kā mākslinieks izjūt Latgali, saka: “Osvalda Zvejsalnieka bildēs nekas nav pieticīgi brūngans vai pelēcīgs. Ja debesīs ir mākonis, tas noteikti ir sarkans vai lillā, logu palodas saules staros nokrāsojušās spilgti rožainas, jumti atplaukst krāšņā krāsu gammā. Krāsainā Krāslava līst kā ugunīga lava, deg Dagda, nokaitēti kvēlo Ludzas pils ķieģeļi, noslēpumaini mirdzinās vecās Rēzeknes ieliņu putekļi. Pāri visām šīm krāsu jukām iezīmējas baznīcas torņi kā stabila un droša dominante. Latgale viņa gleznās ir tāda kā nevienam - kā atzīst pats autors, viņš ir mēģinājis attēlot to, kas dzīvo latgaliešu tautasdziesmās, kuru smeldzei un trakajai līksmei nav līdzīgu. Laikam tāpēc viņa gleznās Latgales maigi apaļie pakalni griežas kā zemeslode, istabās gaiss ir zaļš no mirtēm”.