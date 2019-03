Kas jauns hokejā? Runā Matulis: "Kurbads" vai "Mogo" - tāds ir jautājums

Līdz šai sērijai “Kurbadam” līdzi nāca tāda kā mūžīgā neuzvarētāja aura. 2014. gada pavasarī it kā nekādu problēmu pret “Prizmu” - 10:2, 3:4, 6:1, un tad trīs minimāli play-off raksturīgi zaudējumi – 2:3, 2:3 un 0:1. 2016. gada pavasarī “Kurbads” gāja citu ceļu, no 1-3 pret “Liepāju”, panākot septīto spēli, to savā laukumā Ogrē tomēr zaudējot ar 3:4.