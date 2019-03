Vecpiebalgas novadā naktī izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks

Ar atklātu liesmu dega ēkas iekšpuse, un apkārtnē bija izveidojies spēcīgs piedūmojums. No liesmu neskartās ēkas daļas tika evakuēti mājlopi. Plkst.3.26 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts un patlaban turpinās tā dzēšanas darbi.

Vakar plkst.8.47 ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu Gulbenē, kur daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā bija izveidojies piedūmojums. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem deg gulta un paklājs viena kvadrātmetra platībā. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts viens cilvēks. Cietušaits tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst.9.25 ugunsgrēks tika likvidēts.

Aizvadītajās brīvdienās, laikā no 16.marta plkst.6.30 līdz 18.marta plkst.6.30, VUGD saņēma 91 izsaukumus, no kuriem 34 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 43 - uz glābšanas darbiem, bet 14 no izsaukumiem bija maldinājumi.