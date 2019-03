Ruslans Sorokins - pirmā profesionālā Indijas volejbola čempionāta uzvarētājs

Viņi ir spēcīgi, viņiem ir iemaņas, bet taktiskā saprašana "klibo". Beigās ar ārzemnieku palīdzību un ieteikumiem arī taktikā kaut kas mainījās. Viņi laukumā spēlē agresīvi, mīl spēcīgi sist, uzbrukt, bet pārējie spēles elementi - bloks, servju uzņemšana, aizsardzība - viņiem ir otršķirīgi. Vēl viņiem ļoti patīk spēlēt kombinācijas. Ar to viņi rada sev problēmas, un ilgi bija jācīnās, lai viņi spēlētu vienkāršāk. Viņi mīl veidot kombinācijas, paipu, piemēram, uz trijiem blokiem, nevis uz malām. Sākumā arī ne pārāk uzticējās ārzemniekiem, pārsvarā uzbrukumā ceļot vietējiem. Pirmo spēli zaudējām, no piecām pirmajā aplī - trīs. Divas vinnējām un vēl vienu no 2:0 zaudējām, jo cēlājs laukumā sataisīja brīnumus. Viņš cēla tikai vienam spēlētājam, kurš viņam vairāk patika. Vēl divas spēles zaudējām, jo spēlējām nepareizi.