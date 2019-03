Nenopietni par nopietno: 5 plusi minimālisma pieejai mājoklī

Pirkšanas un patērēšanas ārprāta laikmetā minimālismā balstīts dzīvesveids kļūst arvien populārāks. Tikai mieru, tas nenozīmē, ka vairs nedrīkst iet uz veikalu un kaut ko nopirkt. Uz minimālisma ideju skatoties no mājokļa aspekta, tas drīzāk nozīmē šo to "izmest" vai skaistāk izsakoties, atbrīvoties no lietām, kas, iespējams, nekad nemaz nav bijušas vajadzīgas.