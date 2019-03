Mežaparkā izvietota foto siena ar optiskām ilūzijām

Foto siena piedāvā parka apmeklētājiem kļūt par divu sižetu dalībniekiem. Pirmais sižets ir veltīts meža un dzīvnieku tēmai, savukārt otrajā sižetā redzama režisora Roberta Zemecka kulta filmas "Atpakaļ nākotnē" aina. Nostājoties konkrētā punktā, cilvēks var kļūt par 3D zīmējumā attēlotās ainas dalībnieku. Skatoties uz 3D attēliem caur telefona vai fotokameras objektīvu, zīmējums rada telpiskas realitātes ilūziju un attēlotais šķiet "dzīvs" - reāls. Foto siena ir izvietota parka galvenajā alejā, kas ved no Rīgas Zooloģiskā dārza uz Ostas prospektu.

"Rīgas mežos" informēja, ka foto sienas optisko ilūziju autori ir 3D mākslinieki no Sanktpēterburgas - Viktors Puzins un Marija Kudaševa, ar kuriem "Rīgas meži" sadarbojas kopš 2014.gada, kad Mežaparkā tika izveidots pirmais Latvijā 3D gleznojums uz asfalta - "Alnis".

Starptautiskā 3D mākslas festivāls "Rīgas ilūzijas" notiks no šā gada 5. jūnija līdz 8. jūnijam, un tajā 16 starptautiski atzīti mākslinieki Rīgā, Mežaparka teritorijā uz asfalta veidos lielformāta 3D gleznojumus. Pasākumā plānots noskaidrot arī bildes, kuras saņēma visvairāk atzīmju "Patīk" no sociālo tīklu lietotājiem, un to autori saņems atzinības balvu.