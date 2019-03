No šā gada budžeta izņemts priekšlikums par atbalstu īres namu būvniecībai reģionos

Deputāti lēma minēto likumprojektu izņemt no 2019.gada budžeta, ņemot vērā Saeimas Juridiskā biroja ieteikumu. Birojs pauda uzskatu, ka šim likumprojektam neesot finansiālas ietekmes uz 2019.gada budžetu. Līdz ar to turpmāk šis likumprojekts tiks skatīts ārpus 2019.gada budžeta.

Likumprojekts paredz, ka pašvaldība varēs sniegt galvojumu savas kapitālsabiedrības aizņēmumam dzīvojamo īres māju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei vai jaunuzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu dzīvojamo īres māju iegādei, saistībā iekļaujot 75% no galvotās aizņēmuma summas.

No valdībā apskatītā priekšlikuma izriet, ka viena dzīvokļa ikmēneša maksājums Valsts kases parāda dzēšanai būtu no 4,7 līdz 5,02 eiro par kvadrātmetru. Savukārt īres maksa un komunālie izdevumi 50 kvadrātmetru lielam dzīvokli aprēķināti no 279 eiro līdz 326 eiro mēnesī. Tiesa, pašvaldības varēs nodrošināt arī zemāku īres maksu par kvadrātmetru.