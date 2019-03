Dāvis Bertāns palīdz "Spurs" uzvarēt NBA čempioni "Warriors"

Bertāns šajā mačā laukumā iesaistījās no rezervistu soliņa, bet kopumā nospēlēja 26 minūtes, kuru laikā no spēles realizēja vien divus no septiņiem metieniem - viņš iemeta savu vienīgo divpunktu metienu un vienu no sešiem trejačiem, kamēr vienīgais "sodiņš" lidoja grozam secen.