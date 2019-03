Māris Bērziņš: Literatūra kā materiāla lieta man ir vissvarīgākā pašreizējā dzīves posmā

Šī gada janvārī Baltic International Bank organizētā lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” ietveros tika publicēta video intervija ar Māri Bērziņu, kurā rakstnieks dalās savā personīgajā pieredzē par grāmatu un literatūras lomu viņa dzīvē. Plašāk par to šajā rakstā, kas tapis speciāli Tvnet no projekta “Bibliotēka” vēl nepublicētajiem intervijas fragmentiem.

Cenšos lasīt grāmatas kā jebkurš cits cilvēks, kuru interesē literatūra, tomēr tas, ka pats rakstu, dažkārt traucē lasīt brīvi, priecāties par literatūru, iztiekot bez teksta analīzes. Zinu, ka arī citu mākslu pārstāvjiem piemīt šī profesionālā kaite. Piemēram, profesionāls mūziķis man saka: “Ak tu laimīgais! Tu vienkārši aizej uz koncertu un baudi to! Bet es tikmēr pievēršu uzmanību visādām sīkām neprecizitātēm, izpildījuma niansēm. Muzikālais baudījums zaudē profesionālajam kretīnismam. Es to pašu varu teikt lasītājiem: “Ak jūs laimīgie! Jūs vienkārši lasāt grāmatu un baudāt to!” Bet man acis, pat ļoti to negribot, mūždien aizķeras pie visādiem sīkumiem – te teikuma uzbūve varēja būt pārdomātāka, re, atkal klišeja, šo vārdu vajadzēja aizstāt ar citu vai vispār izņemt, te gan ir ļoti labi un oriģināli doma izteikta, žēl, ka man tā nekad nav ienācis prātā… Ļoti grūti to kritisko aci izslēgt.