Ražošana Rīgas ostā izdevīga gan uzņēmējiem, gan ostai

Ražošanas attīstība ostā ir veids kā nodrošināt darba vietas, ieņēmumus un stabilu kravu apgrozījumu ilgtermiņā. To, ka Rīgas osta jau pašreiz ir atraktīva vieta ražotņu izvietošanai, pierāda vairāki veiksmīgi un strauji augoši uzņēmumi, kas ostā realizē augstas kvalitātes un iespaidīgu apjomu ražošanas projektus, nodrošinot pasūtītājus visā pasaulē. No šādu uzņēmumu darbības ostas teritorijā iegūst gan paši uzņēmumi, gan osta.

Uzņēmums “Madesta” ražotnē Rīgas ostas teritorijā izgatavo liela izmēra metāla konstrukcijas naftas, gāzes un dažāda veida beramo materiālu uzglabāšanas tvertnēm. Kompānija uzsāka darbību 2000. gadā Ukrainā, Krimā. Pēc 2014. gada notikumiem Ukrainā un tiem sekojošajām sankcijām uzņēmums savu darbību pilnībā pārcēla uz Latviju. Šobrīd “Madesta” ir viens no Eiropā lielākajiem dažādu tvertņu ražotājiem – pērn saražots 25 tūkstoši tonnu produkcijas.

“Šobrīd visi lielākie tvertņu būvēšanas projekti Eiropā notiek ar mūsu līdzdalību,” par uzņēmuma izaugsmi stāsta “Madesta” valdes priekšsēdētājs Sergijs Ganzelinskis. Kopš 2017. gada Eiropā notiek vairāku vērienīgu sašķidrinātās dabasgāzes termināļu būvniecība. To finansē amerikāņu enerģētikas milzis ExxonMobil, lai piegādātu Eiropai slānekļa gāzi no ASV. “Madesta” nodrošināja metāla konstrukciju piegādi gāzes termināla celtniecībai Antverpenē un šobrīd gatavo produkciju termināla būvniecībai Roterdamā. “Esmu lepns par to, ka Latvija šobrīd nodrošina šo Eiropā un pasaulē lielāko terminālu būvniecību!” piebilst Sergijs Ganzelinskis.