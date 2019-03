VAS "Latvijas dzelzceļš" 2018.gadā būtiski palielinājis produktivitāti un ieguldījumu valsts tautsaimniecībā

LDz 2018.gadā bija viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī, līdz ar to arī viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem. No kopējā nodevās un nodokļos nomaksātā apmēra valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veidoja 30,9 miljonus eiro, bet valsts budžetā iemaksātais pievienotās vērtības nodokļa apjoms bija 32,8 miljoni eiro. Vēl 14,4 miljoni eiro samaksāti kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Koncerna līmenī nodokļos un nodevās nomaksāti 102 miljoni eiro.