"Esmu drošībā!" Linda Leen atradusies netālu no Jaunzēlandes terorakta vietas

Skaistākie skati ir jānopelna. Apmēram 100 stāvi augšup uzkāpti. Labi gan, ka man ir fotokamera- alibi atelpas brīžos, kad, slēpjoties ēnā no ozoncauruma atklātās saules, skatos ar vienu aci objektīvā, ar otru- apbrīnojamajos stipriniekos, kas burtiski uzspurdz šai kalnā, starp viņiem arī sirmas galvas. Grūti jau ir visiem, bet tā nepadošanās sajūta baigi atalgo tanī brīdī, kad ieraugi elpu aizraujošu plašo skaistumu!

Linda Leen, Mar 1, 2019