Čakša ministres amatā realizējusi vairāk, nekā sākotnēji iecerēts

Politiķe norādīja, ka daudzi nozarē ietekmīgi cilvēki teica, ka viņai neizdosies dabūt nekādu finansējumu, bet daudzas no iecerēm bija iespējams realizēt tikai tad, ja ir finansējuma pieaugums. "Es kopumā ļoti skeptiski raugos uz to, vai mums būtu izdevies apturēt valsts pakalpojumu apmēra sarukšanu, kā arī zināmā mērā haosu un aiziešanu no valsts sistēmas kopumā, ja netiktu rasts papildu finansējums," sacīja Čakša.