Pašlaik 23 gadus vecais Porziņģis turpina atkopties no ceļgala traumas, bet iepriekšējā nedēļā viņš pirmo reizi piedalījās pilnvērtīgā "Mavericks" treniņā. Tas izsauca spekulācijas, ka, iespējams, latvietis šosezon vēl varētu uzspēlēt, tomēr pagaidām uz to nav atbildes.

"Jau no paša sākuma apmēram zināju, kā treneris Kārlails mani vēlas izmantot. Mums ir bijis ļoti daudz sarunu par to, kā viņš mani redz sava stila basketbolā un kā viņš vēlas mani izmantot. Treneris man uzdeva daudz jautājumu par to, ko man patīk darīt laukumā. Šādas sarunas man palīdz justies tikai komfortablāk," norādīja Porziņģis. "No manis varat sagaidīt neiedomājamo. Centīšos spēlēt savu spēli un būt daudzpusīgs."