Etiķis šeit nelīdzēs jeb vietas mājās, kuras ar etiķi tīrīt nedrīkst

Etiķis ir ārkārtīgi skābs šķidrums, kas laika gaitā var “nomazgāt” marmora vai granīta virsmu aizsargslāni. Lai gan šādas virsmas ir pieskaitāmas izturīgiem materiāliem, tomēr tās ir arī ļoti dārgas, tāpēc prasa papildu rūpes. Izmantojot etiķi, marmora vai granīta virsmas zaudēs to iepriekšējo spozmi. Tā vietā izmanto trauku ziepes un ūdeni virsmu tīrīšanai.

Dažas no trauku mašīnas detaļām

Etiķis ir labi pazīstams ar tā dezodorējošajām īpašībām, tāpēc ne velti to iekļauj trauku mašīnas mazgāšanas padomu rakstos. Tomēr etiķis nāks par skādi trauku mašīnas gumijas un plastmasas detaļām. Ja trauku mašīnas detaļas ir ražotas no dabīgās gumijas, tā spēs izturēt etiķa skābo pH līmeni, taču drošības labad to ir vērts atšķaidīt ar ūdeni.