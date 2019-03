Festivāls "Laba Daba" paplašina nosaukumu un izziņo jauno programmu

Šobrīd ir zināms, ka festivālā uzstāsies urbānā regeja grupa ACKEEMAMA no Krievijas, street/ska/punk spēlējošā apvienība MISE EN SCENE no Beļģijas, Dānijas ska žanra grupa BABYLOVE & THE VAN DANGOS un konceptuāli avangardiskā slovēņu grupa LAIBACH. No pašmāju māksliniekiem izziņoti: Dzelzs Vilks, Stiprās sievas un Ogas, Riga Reggae, Baložu pilni pagalmi, Skyforger. Nākamās grupas tiks paziņotas 25.martā festivāla mājas lapā un sociālajos tīklos.