Indra Salceviča atklāti par sadzīvošanu ar psoriāzi

Filmējot STV šovu "Pati pilnība" vēlreiz pārliecinos un pārliecinos, cik kapitālas ir tās latviešu sievietes. Pilns emociju spektrs un krāsas. Cik interesanti raksturi, īpašas pieredzes un dzīvesstāsti. Tik dažādas! Es teikšu tā, ka ir baigi stilīgi, ka visi nav vienādi. Reāli baigi stilīgi! Un tad es vispār aizdomājos par vārdu "stilīgi". Cik tas var būt dažāds! Piemēram, atšķirīgas krāsas zeķes kurpēs ir stilīgi. Melnas zeķes spilgtās kurpēs arī ir stilīgi. Zeķes sandelēs vecam opim čau, bet jaunam fashionistam – stilīgi. Cik labi, ka ir tāds vārds "stilīgi"! Šodien arī saplēsti krekli ir stilīgi. Un vispār ir baigi stilīgi būt pašam! Un kā Jūs domājat? Bilde nav baigi stilīgā ... bet stilīgi! #stilīgi #pārdomas #cikforšikavisiirdažādi #dažādībaijā #plussize #plussizeblogger #effyourbeautystandards #bodypositive #onlypositivevibes #dress #nubaigāčiksa #psoriāze #psoriasis

