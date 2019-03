Jauns atklājums Džeka Uzšķērdēja identitātes lietā

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Journal of Forensic Sciences”, rakstīts, ka DNS analīzes liecina par to, ka Džeks Uzšķērdējs varētu patiesībā būt 23 gadu vecais poļu bārddzinis Ārons Kosminskis. Pirmo reizi šī teorija tika izvirzīta 2014. gadā, tomēr līdz galam netika pierādīta.

Kā rakstīts izdevumā “Smithsonian”, šī teorija ir lielākoties balstīta uz DNS paraugiem, to skaitām asinīm un spermas, kas tika atrasti uz Ketrīnas Edovsas šalles. Tika noskaidrots, ka mitohondriju ģenētiskais materiāls sakrīt ar Kosminska dzīvo radinieku DNS.

“Man izdevās nošķirt asins šūnas no spermas, kas atradās uz šalles, un salīdzināt iespējamā slepkavas DNS ar viņa pēcteču DNS,” komentēja pētnieks Deivids Millers.

Šalle piederēja Džeka Uzšķērdēja ceturtajam upurim, kura tika nogalināta 1888. gada septembrī. Lai arī Kosmonska sperma uz šalles uzreiz nenozīmē to, ka viņš ir Džeks Uzšķērdējs, tomēr tas noteikti ir visai labs arguments.

Tiesa, šo pētījumu var arī kritizēt, jo nav pierādījumu, ka šī šalle vispār ir kādreiz atradusies Džeka Uzšķērdēja nozieguma vietā, turklāt mitohondriju DNS nevar uzskatīt par pietiekami spēcīgu pierādījumu poļu bārddziņa saiknei ar slepkavībām. Turklāt daži uzskata, ka šī šalle ir darināta no pārāk smalka un grezna materiāla, lai varētu piederēt tā laika prostitūtai.

No otras puses, pastāv tieši pierādījumi no 1880. gadiem, kuros izskan bārddziņa vārds, proti, izmeklētāja piezīmes. Tajās minēts Kosminska vārds, kā arī kāda liecinieka liecība, ka viņš redzējis Kosminski ar nazi uzbrūkam vienam no Džeka Uzšķērdēja upuriem.