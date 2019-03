Zināmi mūziķi, kuri uzstāsies labdarības koncertā "Vienoti par iespēju"

Koncertā piedalīsies grupas "The Sound Poets", "Skyforger", "Triana Park", "Dzelzs vilks", mūziķe Aija Andrejeva, "Otra puse", "Pienvedēja piedzīvojumi", ansis, "Tautumeitas", mūziķis Ralfs Eilands, grupa "Double Faced Eels", Edavārdi, Latgalīšu reps, mūziķis Fēlikss Ķiģelis, "Laika suns", mūziķe Kristīne Prauliņa, "Very Cool People", Viņa, "Putnu balle", mūziķe Kristīne Pāže, "Laime pilnīga", mūziķis Miks Dukurs, "Indygo", mūziķis Atis Ieviņš, "The Rolltones", mūziķe Antra Stafecka, "Jauno Jāņu orķestris" un mūziķis Goran Gora.