Eiropa var labāk. ES budžets

Tomēr, kā savulaik teica beisbolists Jogijs Berra, “Ja nezini, kurp ej, tu aiziesi nepareizi.” Klasisks piemērs šeit ir nākamais ES budžets 2021.-2027. gadam. Vairums partiju, sniedzot savus piedāvājumus nākamajai septiņgadei, lielākoties sola: “izkaulēsim, izspiedīsim, izdiedelēsim”. Lielākoties tas attiecas uz tiešmaksājumiem lauksaimniekiem, bet arī uz kohēzijas fondiem un investīcijām, kā Rail Baltica. Šīs lietas ir ļoti vajadzīgas, taču arī pilnīgi pašsaprotamas. Protams, kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros tiešmaksājumi ir izlīdzināmi. To atšķirības, galu galā, kropļo lauksaimnieku konkurenci pašā ES, nostādot bēdīgā situācijā arī latviešu zemniekus.

Tāpat arī ES fondi veido pietiekoši lielu daļu no Latvijas sabiedriskā sektora izdevumiem, lai par šo “aploksni” nopietni pacīnītos – pat tad, ja Eiropas Komisijas piedāvājums kohēzijas “aploksnei” šeit jau šobrīd ir par 13 % mazāks, nekā iepriekš. Vajadzība par tiem iestāties ir pašsaprotama un obligāta. Taču ar to vien ir par maz. Būtu ne tikai “biedru priekšā svinīgi jāsolās” iestāties par Latvijas aploksni, bet arī jāvaicā, kādu ES budžetu mēs vēlamies ilgtermiņā.

Vispirms, cik lielam ES budžetam vispār vajadzētu būt? ES pēdējos piecos gados ir strauji pieaugusi tērēšanas vajadzība, tādēļ liekas loģiski, ka ES budžetam vajadzētu pieaugt – nākotnē vismaz līdz 1,5% no ES nacionālā kopienākuma, ne tikai līdz 1,11%, ko piedāvā Eiropas Komisija. Papildu izdevumi vispirms saistās ar drošības, aizsardzības, migrācijas un kaimiņattiecību politikām – neviena no tām nav Latvijai vienaldzīga, un tām visām ir vajadzīgi līdzekļi. Vienlaikus jāvaicā, no kurienes šie papildus līdzekļi varētu rasties – turklāt ņemot vērā, ka briti ir izstājušies un vairs budžetā nemaksās.