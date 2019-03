LVS prezidenta amatam tiek virzīts tikai tās bijušais vadītājs Lagzdiņš

Savukārt uz viceprezidenta amatu kandidēs esošā LVS valdes locekle Ludmila Beļikova un Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas valdes priekšsēdētājas vietniece Laine Kreicere, kura pretendēs arī uz vakanto valdes locekļa amatu, turklāt to darīs arī LVS Treneru padomes locekļi Viktors Lācis un Edvīns Krūms valdes locekļa amatam.

Sakarā ar bijušās LVS prezidentes Inetas Radevičas un viceprezidenta Jāņa Upenieka iesniegumu atbrīvot viņus no valdes locekļu amata pildīšanas un savienības statūtos noteiktajiem dzimumu līdztiesības principiem - ja par LVS valdes priekšsēdētāju ievēlēts vīrietis, tad vismaz vienam no valdes priekšsēdētāja vietniekiem jābūt sievietei - kongresā notiks ne tikai prezidenta, bet arī viceprezidentes vēlēšanas. LVS valde ir uzrunājusi esošo valdes locekli Beļikovu kandidēt viceprezidentes amatam, līdz ar to kongresa darba kārtībā paredzētas arī viena valdes locekļa vēlēšanas.