Prokrastinācijas māksla jeb kāpēc mēs dažreiz nedarām to, kas jādara

Vārds prokrastinācija ir cēlies no latīņu valodas vārda procrastinare, kur pro nozīmē "uz priekšu", bet crastinum - "rītdiena". Tātad principā prokrastinācijas definīcija ir: "Ai, rīt izdarīšu, bet šodien paskatīšos smieklīgus video internetā." Tiesa, es šaubos, ka pasaulē eksistē kāds cilvēks, kuram būtu īpaši jāskaidro, kas tas ir. Prokrastinācija ir teju neatņemama ikdienas sastāvdaļa daudziem - gan darbā, gan mājās. Mediķiem, protams, prokrastinācija darbā ir pat ļoti nevēlama, tomēr citiem, piemēram, rakstniekiem, tā ir ļoti labi pazīstama. Es, piemēram, pirms ķēros klāt šim rakstam, noskatījos desmit minūtes garu video, kurā no parasta uzgriežņa uztaisa saderināšanās gredzenu, pagatavoju kafiju, pilnīgi bez vajadzības iegāju tualetē, aplēju kaktusu un divas reizes pārdomāju, vai tomēr nevajadzētu rakstīšanu atlikt uz rītdienu.

Skaidrs, ka prokrastinācija negatīvi ietekmē ne vien cilvēka produktivitāti, bet arī fizisko veselību, proti, es, piemēram, jau mēnešiem ilgi atlieku vizīti pie ģimenes ārsta, lai veiktu standarta veselības pārbaudi. Es to atlieku, jo nejūtos slims, man nekas nesāp un pat neniez. Tieši tāpēc šī zināmā mērā nepatīkamā procedūra it kā var pagaidīt. Tas gan man netraucē katru piektdienu apņemties, ka pirmdiena, jā, tieši pirmdiena būs tā diena, kad pierakstīšos pie ārsta. Kad atnāk pirmdiena, es sevi pārliecinu, ka pirmdienas nav labas dienas, lai risinātu tādus jautājumus, tāpēc apņemos to izdarīt otrdien. Otrdien es nejūtos pietiekami labā omā, lai zvanītu ārstam, tāpēc atlieku darbiņu uz ceturtdienu, jo nojaušu, ka trešdien mana oma nebūs uzlabojusies. Ceturtdienā es par apņemšanos atceros četros pēcpusdienā un ieskaidroju sev, ka traucēt cilvēkus darbdienas beigās ir augstākajā mērā nelietīgi. Kad pienāk piektdiena, es atkal spara pilns izdarāmo darbu sarakstā ierakstu: "Pirmdien pieteikt vizīti pie ģimenes ārsta."