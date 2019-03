Notiks smeldzīgās lietuviešu filmas „Pelni sniegā” pirmizrāde

Nojauzdama, ka gaisā virmo kas nelāgs, 15 gadus vecā Līna patveras zīmējumos – viņas kvēlākais sapnis ir kļūt par Kauņas mākslas skolas audzēkni, taču lielā politika šo nodomu izjauc. Vilkas ģimene – tāpat kā tik daudzi citi baltieši – kādā naktī saņem čekistu pavēli dažās minūtēs savākt savas mantas un pamest mājas, lai dotos nezināmajā. Kopā ar māti un jaunāko brāli Līna nonāk Sibīrijā, un arī tur, atceroties tēva padomu, viņa no realitātes glābjas zīmējumos. Tie iemūžina netaisni cietušos upurus, čekistus un Sibīrijas iedzīvotājus, kuriem baltieši bija jāizmitina savās necilajās dzīvesvietās.

Romāna „Starp pelēkiem toņiem” autore Rūta Šepetis – latviski izdoti vairāki viņas romāni – ir pārliecināta, ka par Staļina represijām tiek runāts pārāk maz un reti, tāpēc viņa uzņēmusies runāt to balsīs, kuras palika nesadzirdētas. Lietuviešu emigranta meita par savu debijas romānu saņēma virkni balvu, tas noturējās arī „New York Times” bestselleru sarakstā un ir tulkots vairāk nekā 30 valodās.

Lietuviešu producents, viens no ietekmīgākajām Lietuvas industrijas cilvēkiem Žilvinas Naujokas Šepetis romāna ekranizāciju padarīja par starptautisku projektu un visambiciozāko darbu, kāds Lietuvā tapis. Gan filmēšanas grupa, gan aktieri ir ar starptautisku atpazīstamību, un galvenā loma uzticēta vienai no angļu jaunās aktieru paaudzes talantīgākajām aktrisēm Belai Poulijai. Lomās iejutušies Līsa Lovena Kongslija, Martins Valstrēms, Pīters Francens, Džona Hauers-Kings, Sofija Koksone un citi, savukārt mūziku komponējis Oskaram nominētais vācu komponists Folkers Bertelmans (Lauva/Lion, 2016). Kalifornijā dzimušais lietuviešu izcelsmes režisors Mariuss A. Marckevičs savulaik pabijis arī Sandensas kino festivāla konkursanta godā.

Kā uzsver Naujokas, filma „Pelni sniegā” ir arī veids, kā pasaulei atklāt Lietuvas un visas Baltijas likteni II Pasaules kara laikā, un jau no paša sākuma filmas autoru mērķis bija filmu izrādīt ne tikai Lietuvā, bet arī citur pasaulē, lai arī tur atklātu Lietuvas stāstu. Cilvēcība pretstatā sadismam, cerības pretstatā vardarbībai – filmā „Pelni sniegā” apspēlēta vēsturiskā patiesība un traģēdijas, akcentus liekot uz Vilkas ģimenes sieviešu – mātes un meitas – likteņiem, ar kuriem savas dzimtas musturos paralēles var vilkt tik daudzi. Lietuvas Republikas prezidente Daļa Grībauskaite, noskatījusies filmu „Pelni sniegā”, uzsver, ka filmas izrādīšana rietumu pasaules kinoteātros „apliecina mūsu pagātni, kā mūs nogalināja un kā mēs tomēr spējām izdzīvot, kāpēc tagad mēs aizsargājamies, un kāpēc mums tik svarīga ir brīvība”.

Latvijā filmu „Pelni sniegā" pirmoreiz parādīs tās Latvijas pirmizrādē 21.martā plkst. 19:00 kinoteātrī „Splendid Palace", un ievadvārdus pirms tās teiks filmas „Pelni sniegā" producents Žilvinas Naujokas, Lietuvas Republikas vēstnieks Latvijā Artūras Žurauskas un „Splendid Palace" kuratore Daira Āboliņa.