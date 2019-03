LVS prezidenta amata kandidāts Lagzdiņš: Nav laika mācīties un iešūpoties

"Latvija kā trešā no Austrumeiropas valstīm bija spējīga attīstīt savu vieglatlētikas infrastruktūru un 1999.gada augustā organizēt Eiropas junioru čempionātu. Varējām nodrošināt pilnā apjomā IAAF prasību izpildi attiecībā uz stadionu un pārējo infrastruktūru, lai pirmie no Baltijas un Skandināvijas valstīm saņemtu tiesības organizēt Eiropas līmeņa sacensības. Mūs apskauda daudzas valstis par spēju būt vienotiem valstiskā līmenī un sasniegt nosprausto mērķi. Vienotu izpratni un līdz ar to arī atbalstu saņēmām gan no Valsts prezidenta, gan Ministru prezidenta, gan izglītības ministra, gan finanšu ministra, gan Olimpiskās komitejas, gan tā laika Sporta komitejas, gan Rīgas pilsētas mēra un daudziem atbalstītājiem," pauda Lagzdiņš.