"Google" un "Facebook" apkrāpšanā apsūdzētais lietuvietis ASV tiesai atzinies datorkrāpniecībā

Atzīšanās rakstu Rimašausks iesniedzis Manhetenas federālajā tiesā.

Kā paziņojis tiesnesis Džordžs Danielss, spriedums šai lietā tiks pasludināts 24.jūlijā.

Rimašauskam draud brīvības atņemšana uz laiku līdz 30 gadiem un naudassods līdz vienam miljonam dolāru.

Lietuvas tiesībsargājošās iestādes pēc ASV lūguma Rimašausku aizturēja 2017.gada martā un vēlāk izdeva Amerikas Savienotajām Valstīm. Visu šo laiku viņš atradies apcietinājumā.

Kā liecina tiesas dokumenti, "Google" Rimašauskam pārskaitījusi 23 miljonus dolāru un "Facebook" - gandrīz 100 miljonus. "Google" norādījusi, ka šī nauda ir atgūta, savukārt "Facebook" informē, ka atguvusi lielāko daļu zaudētās summas.

Iepriekš ziņots, ka ASV tiesībsargājošās iestādes Rimašauskam izvirzījušas apsūdzības krāpšanā, naudas atmazgāšanā un identitātes zādzībā.

Pēc ASV Tieslietu ministrijas informācijas, Rimašauska izveidotā naudas izkrāpšanas shēma darbojusies vismaz no 2013. līdz 2015.gadam.

Naudu viņš izkrāpis ar tā dēvētās pikšķerēšanas (fišinga) shēmas palīdzību, sūtīdams ASV kompānijām elektroniskā pasta vēstules, kurās uzdevies par kādas Āzijā reģistrētas kompānijas darbinieku, un tās regulāri pārskaitījušas šai kompānijai naudu.

Rimašauskam izvirzītajā apsūdzībā bija norādīts, ka viņš Latvijā reģistrējis kompāniju, kam bija tāds pats nosaukums kā Āzijā pazīstamam elektronisko preču ražotājam, un šīs Latvijā reģistrētās kompānijas vārdā atvēris vairākus banku kontus. Tobrīd "rus.lsm.lv" uzņēmumu reģistrā ar "Crediweb.lv" palīdzību bija noskaidrojis, ka lietuvietis Latvijā kontrolējis kompāniju SIA "Quanta Computer Inc", kas reģistrēta dzīvoklī Daugavpilī.

Īstā "Quanta Computer Inc", kas bāzēta Taivānā, saskaņā ar tās mājaslapā pieejamo informāciju ir pasaulē lielākais tehnoloģiju uzņēmums, kas ražo detaļas klēpjdatoriem. "Google" un "Facebook" regulāri iepirkušas no īstās "Quanta Computer Inc" gan pakalpojumus, gan preces.

Rimašausks abām amerikāņu kompānijām sūtījis e-pasta vēstules, kurās uzdevies par Taivānā bāzētās kompānijas darbinieku vai aģentu. Šajās vēstulēs, kas sūtītas no viltotām, taču ticamām adresēm, doti norādījumi par īstās "Quanta Computer Inc" piegādēm veikt apmaksu uz Latvijā reģistrētās SIA "Quanta Computer Inc" kontiem Latvijas un Kipras bankās.

Lai skaidrotu lielo resursu pieplūdumu, bankām uzrādīti viltoti rēķini, līgumi un vēstules ar viltotiem zīmogiem un ASV korporāciju darbinieku parakstiem. Nauda no Latvijā reģistrētās "Quanta Computer Inc" kontiem uzreiz pārskaitīta uz citiem kontiem Latvijā, Kiprā, Slovākijā, Lietuvā, Ungārijā un Honkongā, kas nebija saistīti ar Latvijā reģistrēto "Quanta Computer Inc".