Čakša: Latvijā tikai 25% zāļu maksā vairāk nekā Lietuvā

Politiķe norādīja, ka Lietuva izvēlējās cita veida fiksētās piemaksas medikamentiem, un, kompleksi skatoties, arī Latvija to var darīt. Šī iemesla dēļ laikā, kad Veselības ministriju vadīja Čakša, tika sākts analizēt un domāt, kā to varētu mainīt. "Domāju, ka tas ir viens no ceļiem, īpaši lētākiem un dārgākiem medikamentiem," uzskata politiķe.