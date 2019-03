Lielākā daļa uzņēmēju uzskata, ka nodokļu slogs Latvijā ir pārāk liels

"Veidojot pētījumu, mūsu mērķis bija ne tikai noskaidrot, kāda ir situācija uzņēmējdarbības vidē un ko par to domā paši uzņēmēji, bet arī turpināt darbu pie pētījumā atklātajiem datiem, lai piedāvātu iespējamos risinājumus situācijas uzlabošanai. Negatīvs vērtējums lielākajā daļā uzņēmējdarbības vidi veidojošo faktoru ir skaidrs signāls, ka nepieciešami nopietni uzlabojumi," skaidroja augstskolas rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis.

Pētījums veikts no 2018.gada decembra sākuma līdz 2019.gada janvāra beigām, un tajā piedalījās 750 uzņēmēji un uzņēmumu vadītāji. Indekss veidots ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības vides un nozares izglītības ciešāku sasaisti, identificēt uzņēmējdarbības vides būtiskākās problēmas un lielākās priekšrocības un veicināt topošo uzņēmēju padziļinātāku interesi par to. Maksimālais indeksa rādītājs ir plus 100, bet minimālais - mīnus 100.