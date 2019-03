Dziedātājs Aivo Oskis izdod burvīgu populāras dziesmas kaverversiju

Oriģināli “My My My” ir austrāliešu mūziķa Troja Sivāna dziesma, kas tika izlaista 2018. gada sākumā un guva panākumus visā pasaulē.

“Šī dziesma ir par brīvību un mīlestību, par to, ka ir jābauda šis mirklis un jādzīvo tieši tā, kā tu pats to vēlies. Un, ja tu kādu mīli, tad nebaidies to parādīt, esi brīvs, esi tu pats,” saka Oskis.