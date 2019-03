LTV neatklāj, cik saņēmusi par studijas izīrēšanu Krievijas televīzijas kanālam "Russia Today"

Pēc Priedītes sacītā, darbinieks, kurš vienpersoniski bija pieņēmis lēmumu un veicis tālākos sagatavošanas darbus, bija arī sagatavojis tāmi, ko apstiprināja atbildīgās daļas direktors. No atbildīgās daļas direktora paskaidrojuma izriet, ka atbildīgais darbinieks to viņam iesniedzis tikai pēc tam, kad teletilts jau bija noticis. Darbinieks, atšķirībā no tā, kas minēts viņa darba pienākumos - uzdot juristiem sagatavot līgumu par pakalpojumu -, to nebija izdarījis.