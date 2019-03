Nacionālajā teātrī top “Latvieši”

Jaunā dramaturģe Justīne Kļava, kuras autordarbs “Dvēseļu utenis” tikko pārliecinoši ieguva Spēlmaņu nakts Grand Prix, kopā ar režisoru Tomu Treini piedāvās uz kanonisku tekstu – Merķeļa “Latviešiem” - palūkoties no paradoksālās un komiskās puses. Vai latvieši bija stūrī iedzīti nodzērušies nabadziņi, vai viltīgi mēģināja iežēlināt dižo Merķeli, kurš toreiz bija vien ideālu pārņemts vācbaltu jauneklis.

Justīne Kļava: “Izrādes "Latvieši" dramaturģiskais materiāls tapis, iedvesmojoties no apgaismības ideju sludinātāja Garlība Helviga Merķeļa sacerējuma "Latvieši. Sevišķi Vidzemē filozofiskā gadsimta beigās", sarunām ar vēsturniekiem, kas savā darbā pievērsušies astoņpadsmitā gadsimta notikumiem Latvijas teritorijā un to interpretācijām, kā arī vēsturiskiem faktiem. Visas šīs detaļas kalpojušas par pamatu fikcijai, kurā savienoti gan klasiskās dramaturģijas elementi, gan tādi, kas vairāk raksturīgi absurda drāmai - groteska, hiperbola un deformācija. Fiktīvo astoņpadsmitā gadsimta ainiņu atainojumā noteikti esmu ietekmējusies no Andriusa Kivkireha darba "Rijkuris jeb Novembris". Izrādes "Latvieši" dramaturģiskais materiāls ir mēģinājums dekonstruēt ierasto veidu, kādā lasām kanonisko Garlība Merķeļa sacerējumu, pārskatīt tā nozīmi mūsdienās un uzdot jautājumu: kas ir apgaismība šodien?”