"Laimētavu" aizliegšana: starp politiskiem lozungiem un reālām darbībām

“Nedomāju, ka viņi pēkšņi ir apzinājušies, kādu kaitējumu nodara sabiedrības interesēm šī nelaime. Pieļauju, ka tur ir apakšā dziļāk kaut kāds politisks stāsts. Iespējams, tas ir atbildes gājiens kaut kādām gaidāmajām rīcībām no VARAM, no [Jura] Pūces puses, liekot saprast par iespējamiem slēptiem sponsoriem un atkarību no azartspēļu industrijas,” pieļāva deputāts.