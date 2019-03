Daiļā fitnesa modele Paula Freimane nāk klajā priecīgiem jaunumiem

🥥😍Save this cake for upcoming Valentines Day, because its sweet, romantic - it’s HEALTHY RAFFAELLO CAKE 🥥🍓 VESELĪGĀ RAFFAELLO TORTE 🌹 1 biskvītam (kopā 2): 🌹 Kułam 4 olas baltumus kopā ar 10g Stēvijas saldinātāju līdz stingrām putām. 🌹Liekam malā uz brīdi. 🌹 Kułam 4 olas dzeltenumus kopā ar 10g Stēviju līdz gaiši dzeltenām putińām. 🌹Dzeltenumam pievieno pusi baltuma, viegli samaisa. 🌹 Pievieno puss krūzi rīsu miltu (ne vairāk!) un vienu karoti cepamo pulveri. Viegli samaisa 🌹 Tad pievieno puss krūzi kokosriekstu skaidińu un atlikušo olas baltumu. 🌹 Ieełłotā pannā lej masu un cep 20min 180° 🌹 To pašu atkārto otram biskvītam. 🥥 Krēma masai: 🌹 Buńdžińa kokosriekstu piena. (Ar karoti izńem tikai balto, trekno kārtińu. Saputo līdz putukrējuma konsistencei un pievieno saldinātāju, stēviju vai medu. - Pievieno 400g lieso philadelphia krēmsieru un visu samaisa 🌹 Liec ledusskapī uz dažām min. Sastingt. 🌹 Abus biskvītus aplej ar apelsīna sulu(droši, lai labi mitri). Tad pusi no kokosriekstu siera krēmu smērē pirmajā kārtā. Tad atlikušo pa virsu. Dekorē ar kokosriekstu skaidiņām, svaigām ogām. ( manas kokosriekstu bumbas ir karote krēmsiera+karote medus+ krūze kokosriekstu skaidiņas)

