Reirs: Samazinātā PVN likme dārzeņiem nav efektīva

"Varam jau spriest par to, kā būtu, ja šāda samazinātā likme nebūtu, tomēr objektīvs rādītājs ir restorānu bizness, jo restorāni katru dienu iepērk konkrētu daudzumu produktu. Daudzu restorānu pārstāvji atzina, ka pirmajos trijos mēnešos cena samazinājās, bet pēc tam tās atgriezās iepriekšējā līmenī. Tā ir ilūzija, ka samazināto PVN varam piemērot tikai Latvijas precēm, jo tā tiek piemērota gan spāņu tomātiem, gan Holandes gurķiem u.c.," stāstīja finanšu ministrs.

Vienlaikus Reirs nav skeptisks par samazinātā PVN piemērošanu restorānu jomā. Patlaban ministrs ar nozares pārstāvjiem risina jautājumu par to, kādā veidā restorāniem izkļūt no pelēkās zonas, un viens no variantiem ir paredzēt samazinātu PVN likmi.