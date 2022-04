10 idejas, kā izdaiļot šķūnīšus, konteineru novietnes un komposta kaudzes

Koka dēļu šķūnīši ir klasisks un ģeniāls risinājums, kurā var noslēpt necilās plastmasas miskastes, komposta kasti un malkas grēdu. Izmanto horizontāli novietotus dēļus, lai radītu dekoratīvu un modernu šķūnīša izskatu. Šķūnim izvēlies slīpu jumtu, lai tas neapgrūtinātu konteineru vāku atvēršanu vai izvilkšanu no nojumes.

Radot jaunu struktūru dārzā, proti, šķūni, tas lieliski iederēsies mājas pagalma dizainā, ja sakritīs ar tās koptēlu. Izvēlies to pašu stilu, krāsas un materiālus, lai šķūni teju vai iepludinātu ēkas arhitektūrā. Glīti sapludināts šķūnis nebūs pamanāms un nekritīs acīs pat tad, ja atradīsies kādā labi redzamā vietā.

Aizslietņi ir lieliska vietas taupīšanas stratēģija – tie apslēps konteinerus un komposta kaudzi, bet vienlaikus to uzstādīšana neaizņems pārāk daudz vietas un neizmaksās pārāk daudz. Aizslietņu konstrukciju var novietot tuvu mājas žogam un aprīkot ar vārtiņiem.

Lai šķūnītis vai konteineru novietne teju vai ieplūstu dārzā, apsver domu par zaļo jumtu. Ierīko seklāku dobi jumta struktūrā un iestādi tajā vīteņaugus, kas vīsies no šķūņa lejup un radīs ilūziju, ka šķūnim ir mati.

Tādu pašu triku var izmantot arī no citas pozīcijas, proti, vīteņaugu audzēšanu no lejas dobes. Ap konteineru vai komposta kastes novietni izvieto stiepļu žogu un pie tā iestādi vīteņaugu stādus, kas laika gaitā apņems žogu un noslēps nesmukumu aiz zaļā priekškara.

Ja ap māju ir izvietots vidēja augstuma necaurredzams žogs, to var izmantot arī kā konteineru slēptuvi. No ielas puses nevarēs manīt konteineru novietni, bet no mājas puses konteineri būs glīti novietoti un nebūs uzkrītoši.