Kā aizsargāt ādu, sākoties sauļošanās sezonai?

Neriskē ar savas ādas veselību – rūpējies par to atbilstoši laikapstākļiem un, ja dodies sauļoties, atceries pamata noteikumus, kas ļaus ādu pasargāt. Kā to darīt pareizi – konsultē skaistuma konsultante Natālija Gavriļčenko.

Pēc ilgajiem ziemas un pavasara mēnešiem parasti esam tā noilgojušies pēc saules, ka gadu no gada pieļaujam vienu un to pašu kļūdu – pārāk strauju sauļošanās sākumu. Proti, jau pirmajā sauļošanas reizē pavadām pārāk ilgu laiku intensīvajos saules staros un gūstam apdegumus. Arī sauļošanās aizsargkrēmu pašā sezonas sākumā mēdzam izvēlēties nepareizi – lietojot to pašu, ar ko noslēdzām iepriekšējo sezonu.