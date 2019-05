Eirovīzijas veterāne Agnese Rakovska atklāj, ko domā par šā gada pārstāvjiem "Carousel"

“Tā ir dziesma ar savu noskaņu, kas rada ļoti intīmu sajūtu. To, ka dziesma ir lipīga un melodija atkārtojas tik daudz reižu, ka tev beigās neizbēgami pielīp, ir skaidrs. Jautājums ir par to, kā tajā visā lielajā kokteilī tas tiks nolasīts, jo bardaks, kas tur uz vietas notiek, ir milzīgs.

Protams, ka es novēlu pārstāvjiem to visu labāko un tas ir tiešām grūts uzdevums. Svarīgākais ir pašiem saprast, ko un kā viņi visu tur īsti dara. Man liekas, ka viņiem skatuves pieredze un tā sapratne par to, ko viņi grib ir – tāpēc arī paši teica, ka negrib ugunskurus uz skatuves un spridzināt visu. Viņu performance ir vairāk uz Salvadora Sobrala pusi – intīms, ieturēts, lakonisks priekšnesums.

To, kā viņiem ies, to nevar paredzēt pilnīgi neviens.

Es tikai no savas puses varu pateikt to, ka šis ceļojums ir ļoti, ļoti traks un stresains. Slodze un spriedze - tā tur ir daudz. Galvenais tikt ar to galā un izdzīvot. Tas ir konkurss – nevajag bojāt pašiem pārsteigumu un vienkārši jāskatās, jātur īkšķi par to, lai mūsējiem viss izdodas,” sarunā ar TVNET pastāstīja Rakovska.