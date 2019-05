Daiļākā Latvijas šovbiznesa pāra skaistākie kopīgie foto pēc kāzām

Lielmeistari ir teikuši, ka skatuve ir nežēlīga un prasīga. Tā arī ir! 🤦🏼‍♂️😅 Tajā pat laikā uz skatuves ir arī brīvības sajūta, pārdzīvojumi, skaistums un emocijas, kas jānodod publikai. Šajā fotogrāfijā skatuve atbilstoša tam, ko vērojam dabā šobrīd- ziedonis! 🥳 Balles vadīšana duetā ar sievu @leldecerina 🙌🏼😘 Organizēja- @ikods.lv #hosts #ziedonis #pavasaris

A post shared by Aivis Ceriņš (@aiviscerins) on May 8, 2019 at 2:32am PDT