Modes skate – izgāšanās! Apalīšu šova dāmas piedzīvo mulsuma pilnus mirkļus uz mēles

Tādējādi modes skate kļuva par īstu izgāšanos, jo, ieraugot šova veidotāju sarūpēto pārsteigumu – no ziediem un vāzēm veidoto šķēršļu joslu (kuru pārvarēt, neapgāžot kādu no atribūtiem nebija iespējams), meitenes nespēja slēpt savu mulsumu. Lai tiktu galā ar neērto situācijas, dāmas lika lietā visu savu izdomu. Dažas apstājās tieši pie šķēršļu joslas, dažas, paceltu galvu gāja tai cauri, nebēdājot par apgāztajām lietām, taču bija arī tādas, kas ar īstu rūpību centās pacelt nogāztās lietas, tā radot vēl lielāku haosu. Taču no kļūdām mācāmies un pēc modes skates dalībnieces atzina – tā sniegusi vērtīgas atziņas un ļāvusi uz saviem ikdienas ieradumiem paraudzīties no pavisam cita skatu punkta.