"Kur ir mūsu nauda?": Sudānas apvērsums ekonomiskās krīzes ēnā

Otrā ielas pusē pretī “Bank of Khartoum” ir vēl viena rinda – tajā stāv cilvēki, kas cer izņemt naudu no bankas “Farmers Commercial Bank” bankomāta. Brīdī, kad nauda bankomātā ir beigusies, rinda ātri vien izklīst.

“Es šeit esmu jau no septiņiem rītā,” stāsta 72 gadus vecais Mohameds. Pēdējos mēnešus viņš izdzīvo, regulāri aizņemoties naudu no saviem radiniekiem.

Pašreizējā valūtas krīze veidojusies ilgtermiņā un to veicināja plašākās ekonomikas problēmas, tostarp ārvalstu valūtas ieņēmumu samazināšanās pēc tam, kad līdz ar Dienvidsudānas atdalīšanos 2011.gadā, Sudāna zaudēja trīs ceturtdaļas naftas ieguves apjoma.

“Ir pagājuši jau divi mēneši, kopš man izdevās tikt pie naudas, Man vajag naudu, lai samaksātu par medicīniskām procedūrām. Šodien es varu izņemt 2000 Sudānas mārciņu, tomēr ar to nepietiks. Man būs jāturpina šurp nākt. Man vajag tikt pie savas naudas, jo es aizņemos no saviem radiniekiem, un es nezinu, kā es viņiem to varēšu atdot,” stāsta Abduls Rahmans Kamals, kurš arī vairākas stundas pavadījis rindā pie bankomāta.